بكين تحذر.. الإعلان عن 40 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بما في ذلك 27 إصابة في العاصمة بكين





وقالت السلطات الصينية إن 32 حالة من الإصابات كانت محلية، و8 حالات قادمين من الخارج، دون تسجيل أي وفيات جديدة.





ويبلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في الصين الآن 83221 حالة. لم يكن لدى بكين حالات مؤكدة جديدة لمدة شهرين تقريبا حتى تم الإبلاغ عن إصابة في 12 يونيو .





وحذرت بكين من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في بكين خطير للغاية، وذلك مع ظهور حالات يومية بالمدينة.





وقررت السلطات الصينية، أمس الإثنين، فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في بكين، وذلك عقب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".