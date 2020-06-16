عن طريق مسقط.. 4 رحلات جوية تغادر القاهرة لإعادة 822 مصريا من قطر

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 4 رحلات جوية استثنائية إلى مدينة مسقط العمانية، لإعادة 822 مصريا من العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.











وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن شركة مصر للطيران ستسير رحلة، فى حين تسير شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات، لعودة العالقين المصريين بقطر، وذلك بالتنسيق مع سلطنة عمان، بعد نقلهم عن طريق إحدى شركات الطيران العمانية من قطر إلى مسقط، ثم تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط للقاهرة.











ومن المنتظر أن تصل أولى تلك الرحلات ظهر اليوم، وعلى متنها 174 مصريا عالقا، وذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة إعادتهم.









ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.



