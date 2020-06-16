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أخبار البلد

عن طريق مسقط.. 4 رحلات جوية تغادر القاهرة لإعادة 822 مصريا من قطر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:20 ص
طائرة
طائرة
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نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 4 رحلات جوية استثنائية إلى مدينة مسقط العمانية، لإعادة 822 مصريا من العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن شركة مصر للطيران ستسير رحلة، فى حين تسير شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران 3 رحلات، لعودة العالقين المصريين بقطر، وذلك بالتنسيق مع سلطنة عمان، بعد نقلهم عن طريق إحدى شركات الطيران العمانية من قطر إلى مسقط، ثم تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط للقاهرة.


ومن المنتظر أن تصل أولى تلك الرحلات ظهر اليوم، وعلى متنها 174 مصريا عالقا، وذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة إعادتهم.


ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

 
وأعلن وزير الطيران المدني، قبل يومين، خلال مؤتمر صحفي، استئناف الحركة الجوية بجميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب  أزمة فيروس كورونا المستجد.
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