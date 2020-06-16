منى زكى تعود لتصوير تقاطع طرق فى يوليو المقبل





وكانت صورت منى زكى عدد من المشاهد قبل ازمة فيروس كورونا الا انه قد توقف التصوير وتقرر تاجيل العمل حيث انتهت من 25% من العمل.





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المسلسل تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول الخيانة الزوجية حيث تظهر منى زكى بشخصية زوجة للفنان محمد ممدوح والذى يقرر خيانتها مع فتاة اخرى ويبدا الصراع بينهما.





والمسلسل يقوم ببطولته بجانب منى زكى كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وتأليف واخراج تامر محسن.





يعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للفنانة منى زكى بعد فترة من الغياب عن الدراما وتحديدا بعد تقديمها مسلسل "افراح القبة".