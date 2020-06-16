ما تساهموا بالتنمر.. أول تعليق من مايا دياب على انتحار سارة حجازي

وتابعت: "علموا ولادكم يكبروا ما يحكموا عالآخرين لا بالشكل ولا بالفعل ما حدا بيعرف شو في عند التاني. الله يرحمكن ‎سارة حجازي وسوشانت راجبوت".

يشار إلى أن مايا دياب قدمت مؤخرا برنامجا من داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها.

التنمر وعدم قبول الآخر بخلوا الإنسان أوقات يجرب يلاقي السلام بس بغير مكان مش على هالأرض. ما تساهموا بالتنمر ما تكونوا جزء منو. علموا ولادكم يكبروا ما يحكموا عالآخرين لا بالشكل ولا بالفعل ما حدا بيعرف شو في عند التاني. الله يرحمكن #سارةـحجازي و #سوشانت_راجبوت❤️#مصر #India #قاهرة