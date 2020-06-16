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فن

ما تساهموا بالتنمر.. أول تعليق من مايا دياب على انتحار سارة حجازي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
علقت الفنانة مايا دياب على انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي في كندا، وكذلك الفنان الهندي الشاب سوشانت راجبوت.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها على تويتر: "‏التنمر وعدم قبول الآخر بخلوا الإنسان أوقات يجرب يلاقي السلام بس بغير مكان مش على هالأرض. ما تساهموا بالتنمر ما تكونوا جزء منو".

وتابعت: "علموا ولادكم يكبروا ما يحكموا عالآخرين لا بالشكل ولا بالفعل ما حدا بيعرف شو في عند التاني. الله يرحمكن ‎سارة حجازي وسوشانت راجبوت".

يشار إلى أن مايا دياب قدمت مؤخرا برنامجا من داخل منزلها ببيروت عبر الإنترنت من فكرة ابنتها.

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