إزالة ٥٠٣ حالات تعد واستعادة ١٨ فدانا و ٢٠٥٥٦ مترا أملاك دولة بالدقهلية

وقد أكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضي الدولة مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف ازالة التعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف المحافظ أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة او البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (٥٠٣) حالات، وقال انه تم استعادة (١٨ فدان و١٧قيراط ) ارض زراعيةو (٢٠٥٥٦) متر مربع ارض أملاك دولة او أرضى تم ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى



