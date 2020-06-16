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محافظات

إزالة ٥٠٣ حالات تعد واستعادة ١٨ فدانا و ٢٠٥٥٦ مترا أملاك دولة بالدقهلية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصل جهود أجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار "مختار" إلى تعاون أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،موضحا أنه تم اليوم ازالة ٨ حالات تعدى جديدة بمركز المطرية

 وقد أكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من أراضي الدولة مشيرا إلى المتابعة المستمرة من جانبة شخصيا لملف ازالة التعديات باعتبارها قضية قومية.
 
وأضاف المحافظ أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات متنوعة سواء تعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة او البناء بالمخالفة داخل الحيز العمرانى منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (٥٠٣) حالات، وقال انه تم استعادة (١٨ فدان و١٧قيراط ) ارض زراعيةو (٢٠٥٥٦) متر مربع ارض أملاك دولة او أرضى تم ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى 

وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء ، وأشار أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون.
إزالة ٥٠٣ حالات تعد واستعادة ١٨ فدانا و ٢٠٥٥٦ مترا أملاك دولة بالدقهلية
إزالة ٥٠٣ حالات تعد واستعادة ١٨ فدانا و ٢٠٥٥٦ مترا أملاك دولة بالدقهلية
إزالة ٥٠٣ حالات تعد واستعادة ١٨ فدانا و ٢٠٥٥٦ مترا أملاك دولة بالدقهلية
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