فخر العرب.. مهيرة عبد العزيز تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

هنأت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز النجم محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده الـ28.
ونشرت مهيرة عبد العزيز صورة للفرعون محمد صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
وكتبت الإعلامية الاماراتيه معلقة: "كل عام وانت بخير يا فخر العرب ❤️".
واحتفل امس الاثنين، نجمنا محمد صلاح، جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين.
وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.