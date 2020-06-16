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شاب يستغل فترة الحظر ويغير من ديكور منزله.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:02 م
أحمد النجار
أحمد النجار
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نورهان رأفت
قال أحمد النجار، شاب حول منزله لقطعة فنية خلال فترة الحظر: إن الفكرة نابعة من فترة الحظر الحالية، ووقت الفراغ الطويل الذي ألهمه أن يغير من ديكور منزله بإمكانات بسيطة.

وأضاف أحمد النجار عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" الذي يذاع على فضائية صدى البلد، أنه كاتب في الأساس وخياله واسع، ولذلك ألهمته أفكار لتغيير ديكور منزله.

وأشار "النجار" إلى أنه جمع صور الأشخاص الذين يحب ملامحهم، وقام بتعليقها على الجدران، كجزء من ديكور منزله.

وأوضح "النجار" أنه يفكر فى أن يستغل تلك الموهبة في عمل مشروع خاص به، موضحا أن إحدى صديقاته طلبت منه أن يكون مسؤولا عن ديكور منزلها.
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