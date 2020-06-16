AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الرقابة الإدارية : احباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:44 م
اجهزة لاسلكية
اجهزة لاسلكية
Advertisements
وردت معلومات  لهيئة الرقابة الإدارية  تفيد محاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الأصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها الى داخل البلاد ، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعة المستندات أن المثبت بمشمول الرسالة أنها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع أسماك.

 وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار اليها، و قد أسفر الفحص عن ضبط عدد من الاصناف المهربة داخل الحاوية عباره عن عدد (٢٠) جهاز لاسلكي ماركة ( BDFX ) بالشاحن، وعدد (٨) جهاز استقبال اشارة لاسلكي بالريموت، و ٢٣ شاحن بمخرج  USBخاص بأجهزة اللاسلكي، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، وعدد (٢٠) سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة ،  وقد تم تحرير محاضر جرد للاصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الرقابة الإدارية : احباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية
الرقابة الإدارية : احباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية
الرقابة الإدارية : احباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية
الرقابة الإدارية : احباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 13 مسئولا بالفنون التشكيلية بوزارة الثقافة للمحاكمة

وكيل تموين الغربية: حملات مكبرة لضبط مهربي السجائر .. صور

ترشيحاتنا

بعد الفوتسيشن المثير.. 10 صور لـ لينا أحمد الفيشاوي أثارت الجدل على السوشيال ميديا

أخبار الحودث.. رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. المؤبد لمساعد رئيس حي بولاق أبو العلا

مفاجآت قوية لـ رمضان 2021 بـ نجوم كبار.. أبرزهم السقا وأمير كرارة وياسر جلال

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك.. 10 أفعال شائعة تجلب الفقر

التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

AdvertisementS

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة