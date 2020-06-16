الرقابة الإدارية : احباط تهريب أجهزة لاسلكية ومستقبلات إشارة في جمرك الإسكندرية

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد محاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الأصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها الى داخل البلاد ، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعة المستندات أن المثبت بمشمول الرسالة أنها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع أسماك.





وفي إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولي مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار اليها، و قد أسفر الفحص عن ضبط عدد من الاصناف المهربة داخل الحاوية عباره عن عدد (٢٠) جهاز لاسلكي ماركة ( BDFX ) بالشاحن، وعدد (٨) جهاز استقبال اشارة لاسلكي بالريموت، و ٢٣ شاحن بمخرج USBخاص بأجهزة اللاسلكي، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، وعدد (٢٠) سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة ، وقد تم تحرير محاضر جرد للاصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



