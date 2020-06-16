الأعلى للجامعات يعلن إنشاء بوابة موحدة لرفع محتوى التعلم الإلكتروني

أعلن الموقع الرسمي لجامعة طنطا عن قرار جديد للمجلس الأعلى للجامعات بقبول مقترح عمل بوابة موحدة للجامعات المصرية وذلك بهدف رفع محتوى التعليم الإلكتروني بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.



وقال الموقع فى منشور: "يعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الإحاطة بمقترح عمل بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوى التعلم الالكتروني بالتعاون مع شركة مايكروسوفت".





وبناءًا عليه تدعو الجامعة أعضاء هيئه التدريس لملئ البيانات المطلوبة بالروابط التالية للمرحلتين الجامعية، مرحلة الدراسات العليا:



- المرحلة الجامعية: http://forms.gle/GTZS7REjZXGZbgzg9



- الدراسات العليا: http://forms.gle/kaXkj21XY89295no8





