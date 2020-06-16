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برلمان

في ظل كورونا.. عبدالعال: الوزارة الحالية حكومة حرب لا يمكن إقالتها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أننا أمام جائحة صحية اهتز لها العالم أجمع، والحكومة الحالية هى حكومة حرب.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020_2021: يجب التأكيد على أن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه أزمة تداعيات فيروس كورونا، وحققت التوازن الدقيق بين الحفاظ على صحة المواطن واستكمال المشروعات القومية.

وأضاف  قائلا: "القيادة السياسية كان لها دور كبير فى هذه الأزمة، بعد أن كلف الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعة أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، حيث كلف بصرف مبلغ 500 جنيه لدعم هذه العمالة.

وقال "عبد العال "ردا على النائب ضياء الدين داود والذى طالب الحكومة بتقديم استقالتها بسبب تجاهلها سياسة التقشف فى الموازنة الجديدة للدولة 2020_2021: لا يمكن أن أغير القائد أثناء المعركة، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واجهت الكثير من التحديات وظلت تعمل".

ولفت "عبد العال "إلى أن الطموحات كبيرة ولكن هذه الطموحات كان يمكن تلبيتها لولا ظروف جائحة فيروس كورونا، ولاسيما أننا مازلنا اقتصاد واعد.

وقال "أكرر كلامى وهو قدرتنا كحكومة أن نحول هذه المحنة إلى منحة، ولا بد من الاهتمام بالصناعة والزراعة ".

مبينا إلى أن إعلان إحدى الجامعات قدرتها على طرح علاج لفيروس كورونا، تهافتت عليها شركات الأدوية وهو ما يترجم أن شركة من شركات الأدوية يمكن أن تمتلك ميزانية تفوق ميزانية أكبر من ميزانية الدولة.

ووجه رئيس مجلس النواب كلمة للنواب قائلا: هذه الحكومة وأقولها بضمير مستريح أبلت بلاء حسنا فى ظل هذة الظروف القاسية، ولو لم نوجه لها الشكر، فيجب أن ندعمها فى هذه الجائحة.

وقال: من يراهن على البترول أنه انخفض، فهناك حرب بين المنتجين ما بين خفض ورفع السعر، وهذا يعنى أننا لسنا أمام انخفاض اقتصادى عالميا وإنما هو حرب شرسه بين المنتجين فى العالم وهى نقطة طيبة أن يتم تثبيته.

كان النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، قد انتقد مشروع الموازنة العامة التى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب للعام المالى الجيد 2020_2021.

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد :أن الموازنة العامة المقدمة من الحكومة لاتراعى أى نوع من أنواع التقشف ،ولو قرأت الحكومة التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة العامة للعام المالى الجديد ،لتقدمت باستقالتها .

لافتا إلى أنه يجب توجيه الشكر إلى اللجنة البرلمانية التى أعدت هذا التقرير الهام فى ظل الأزمة الطاحنة التى تواجهها مصر بسبب جائحة فيروس كورونا .وقال :أنا لو من الحكومة لتقدمت باستقالتى.
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