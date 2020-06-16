مع نسرين أمين وهشام ماجد.. شيكو يستعيد ذكرياته مع مسلسل اللعبة.. شاهد

استعاد الفنان هشام محمد " شيكو" ذكرياته مع فيلم حملة فريز والذي حقق نجاحا كبيرا بعض عرضة في دور العرض.

ونشر شيكو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من كواليس الفيلم مع هشام ماجد ونسرين امين واحمد فتحي وبيومي فؤاد.

وعلق شيكو على الصورة قائلا "سلفي سور مجري العيون" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "حلوين من يومكم والله" و "انا بحب الفيلم ده اوي" و " منورين يا أبطال".



وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





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ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.