AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع نسرين أمين وهشام ماجد.. شيكو يستعيد ذكرياته مع مسلسل اللعبة.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:24 م
شيكو
شيكو
Advertisements
مصطفى كرم

استعاد الفنان هشام محمد " شيكو" ذكرياته مع فيلم حملة فريز والذي حقق نجاحا كبيرا بعض عرضة في دور العرض.

ونشر شيكو عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من كواليس الفيلم مع هشام ماجد ونسرين امين واحمد فتحي وبيومي فؤاد.

وعلق شيكو على الصورة قائلا "سلفي سور مجري العيون" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "حلوين من يومكم والله" و "انا بحب الفيلم ده اوي" و " منورين يا أبطال".

وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


على العهد يا رجالة.. شيكو يعلق على معركة البرث.. شاهد


ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مي كساب تستعيد ذكرياتها مع أغنية مهما حصل احتفالا بشهر رمضان

من الكواليس.. شيكو يروج لمسلسل اللعبة

مسلسل اللعبة الحلقة 8 .. شيكو وهشام ماجد يضعان خطة لخيانة زوجاتهما

مسلسل اللعبة الحلقة 9.. شيكو يفوز على هشام ماجد بالتحدي

متقوليش يا حبو.. مشهد كوميدى لشيكو وميرنا جميل من مسلسل اللعبة.. فيديو

مسلسل اللعبة الحلقة 17.. هشام ماجد يفوز بالتحدي

ترشيحاتنا

بفستان جلد ومكياج ناعم .. نور اللبنانية في جلسة تصوير جديدة

قرش طوله 5 أمتار يحاصر قارب صيد وسط المياه 15 دقيقة.. شاهد ماذا حدث

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع الراحلة سناء يونس.. والجمهور: أصيل يا سقا

بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

AdvertisementS

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

بريطانيا تعلن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج كورونا.. واكتشاف العقار منقذ الحياة

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

اعملي باي باي يا جهاد.. ضبط متهمة جديدة في شبكة رامو مزاجو لتصوير الأفلام الإباحية

بعد 40 حالة إصابة و60 اشتباه ..استشهاد أول طبيب أسنان بسبب كورونا

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

بفستان جلد ومكياج ناعم .. نور اللبنانية في جلسة تصوير جديدة

سعيا وراء الشهرة.. بريطاني يقرر تغيير اسمه رسميا إلى «مخرج حرائق».. تفاصيل