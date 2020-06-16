للوقوف على جاهزيتها .. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة ومقر مركز توزيع أسئلة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم ومقر تقدير الدرجات بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بحي شرق أسيوط وذلك للوقوف على أعمال التطهير والتأمين وتجهيز اللجان والإنتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى وتستمر وحتى 21 يوليو 2020 مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





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رافقه خلال الجولة صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وأسامة أنور نائب رئيس حي شرق أسيوط.





بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر لجنة مدرسة الرعاية المتكاملة الإبتدائية بحي شرق وتفقد بوابة التعقيم بالمدرسة وبعض الفصول ودورات المياه وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول وعمل اختبارات الحماية المدنية ومنظومة الإطفاء بالمدرسة والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة كما تفقد المحافظ ومرافقوه مقر تقدير الدرجات بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بحي شرق وتفقد حجرات المقر وأماكن تقدير الدرجات مشددًا على توفير المناخ المناسب لمقدري الدرجات من المعلمين وتطهير المقر بصفة مستمرة وتأمينه وتوفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء.









واستكمل المحافظ جولته بتفقد مقر مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم واستمع إلى شرح خطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير إجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمرار منظومة التطهير والتعقيم مشددًا على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان.









ووجه المحافظ – خلال الجولة – وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لتشغيل بوابات التعقيم بكافة لجان الثانوية العامة والإنتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" وتجهيز مقار اللجان والبالغ عددها 94 لجنة ثانوية عامة موزعة على المراكز والأحياء فضلًا عن تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان وعددها 2 استراحة بمدينة أسيوط واستراحة بكل إدارة تعليمية والانتهاء من إعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة وتجهيز جميع اللجان وتعقيمها فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.





شدد المحافظ على ضرورة تعقيم وتطهير كافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة والتأكيد على دخول اللجان بالكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.







