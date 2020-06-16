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فن

الطرقعة حلوة مفيش كلام.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته داخل الجيم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو له من داخل الجيم , وهو يقوم بعمل تمارين رياضية . 

وكتب فلوكس على الفيديو الخاص له معلقًا :"الطرقعة حلوة مفيش كلام ".

وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :

ربنا يحفظك من عيون الناس 

ايوا كداا عاااش 

بحبك جدا برافو عليك والله 

يذكر أن فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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