الطرقعة حلوة مفيش كلام.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته داخل الجيم

نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو له من داخل الجيم , وهو يقوم بعمل تمارين رياضية .





وكتب فلوكس على الفيديو الخاص له معلقًا :"الطرقعة حلوة مفيش كلام ".





وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :





ربنا يحفظك من عيون الناس





ايوا كداا عاااش





بحبك جدا برافو عليك والله



