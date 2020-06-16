اتصالات النواب: إغلاق تويتر حسابات مافيا أردوغان تفضح الكتائب الإخوانية

أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بقيام موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بحذف ما لايقل عن 7000 حساب مزيف يتبع الكتائب الإخوانية الارهابية ويقوم بدعم أردوغان ونشر ملايين التغريدات الداعمة له، ويقوم بقرصنة حسابات معارضة لسياسات أردوغان الإرهابية داخل وخارج تركيا.





ونوه النائب، بإعلان شركة "تويتر" اكتشافها آلاف الحسابات المزيفة التركية، التي تهدف إلى دعم الرئيس التركى أردوغان وتستهدف الحسابات المعارضة له وإرهاب أصحابها.





وشدد على أن هذه الحسابات التي أزالها، تويتر، فضحت النشاط الإجرامي لكتائب الاخوان الارهابيين على تويتر، وأكدت وجود نشاطات مشبوهة لهم سواء لدعم أردوغان وسياساته الارهابية أو للتعدي والتطاول على مصر والرموز المصرية.



