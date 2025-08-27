قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية

تضامن الاجتماعي بالغربية
تضامن الاجتماعي بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان خلال شهر أغسطس فى تسليم عدد 13 مشروع تمكين اقتصادي للأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين بمشاريع التمكين الاقتصادي إلى 2510 مشروعات  وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى إجراء تسليم المشروعات التنموية حتى الآن.

دعم تضامن الغربية 

وجاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية فيما يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

حل أزمات المواطن 

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات إنسانية جليلة، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء. 

توعية المواطنين 


وأوضحت أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة، مضيفة أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمه جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى الغربية، حيث  بلغت عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى محافظة الغربية (2510) مشروعات تنموية وذلك من بداية عملها وحتى الأن، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع . 

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 


وأضاف  شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.


والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الغربية تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية .

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا توزيع مساعدات شهرية تضامن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استجابة لصدى البلد.. رئيس الوزراء يوجه محافظ القاهرة بتوفير مساحات خضراء للمواطنين

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع عبثي.. والموقف الأوروبي والأمريكي مما يحدث في غزة غريب

حسام عبد الغفار

متحدث الصحة: جميع المهن الطبية يتم تكليفها بناء على الاحتياجات

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد