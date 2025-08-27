تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح جمعية الأورمان خلال شهر أغسطس فى تسليم عدد 13 مشروع تمكين اقتصادي للأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين بمشاريع التمكين الاقتصادي إلى 2510 مشروعات وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى إجراء تسليم المشروعات التنموية حتى الآن.

دعم تضامن الغربية

وجاء ذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية فيما يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية .

حل أزمات المواطن

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات إنسانية جليلة، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذى أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

توعية المواطنين



وأوضحت أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة، مضيفة أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمه جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا فى الغربية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية التى قدمتها الأورمان فى محافظة الغربية (2510) مشروعات تنموية وذلك من بداية عملها وحتى الأن، وذلك دعمًا لهم ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع .

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا



وأضاف شعبان أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد اى مبالغ على الإطلاق.



والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الغربية تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية .