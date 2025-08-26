إعلامي يكشف عن إصابة محمد بن رمضان بعد مباراة الأهلي والمحلة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إصابة اللاعب محمد بن رمضان، نجم الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مصدر: محمد علي بن رمضان اشتكى من شد خفيف في العضلة الخلفية بعد لقاء غزل المحلة، واللاعب سيخضع لأشعة غدا للاطمئنان على سلامته".

كان علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أعرب عن سعادته البالغة بالتعادل الذي حققه زعيم الفلاحين مع الأهلي على ستاد غزل المحلة، الاثنين 25 أغسطس 2025.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي على ستاد غزل المحلة، ليسقط الأحمر في فخ التعادل مجدداً بعدما تعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى بنتيجة 2-2.

وقال علاء عبد العال، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: “بالطبع التعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة ومُرضية لي كمدرب لفريق غزل المحلة، بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمادية بين الفريقين، والصفقات التي تعاقد معها كل منهما”.

وأضاف: “نجحنا في إيقاف مفاتيح لعب الأهلي المتمثلة في محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار وغيرهم، وبالتالي أرى أن التعادل كان مستحقاً”.

وتابع: “غزل المحلة عانى من سوء التوفيق في المباريات الثلاث الماضية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة، وكنا قريبين من الفوز، وأهدرنا ركلة جزاء أمام سموحة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، ولولا ذلك لكان من الممكن أن نتواجد في مركز أفضل بجدول ترتيب الدوري”.