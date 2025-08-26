قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
إعلامي يكشف عن إصابة محمد بن رمضان بعد مباراة الأهلي والمحلة

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إصابة اللاعب محمد بن رمضان، نجم الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "مصدر: محمد علي بن رمضان اشتكى من شد خفيف في العضلة الخلفية بعد لقاء غزل المحلة، واللاعب سيخضع لأشعة غدا للاطمئنان على سلامته".

كان علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أعرب عن سعادته البالغة بالتعادل الذي حققه زعيم الفلاحين مع الأهلي على ستاد غزل المحلة، الاثنين 25 أغسطس 2025.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي على ستاد غزل المحلة، ليسقط الأحمر في فخ التعادل مجدداً بعدما تعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى بنتيجة 2-2.

وقال علاء عبد العال، في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: “بالطبع التعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة ومُرضية لي كمدرب لفريق غزل المحلة، بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمادية بين الفريقين، والصفقات التي تعاقد معها كل منهما”.

وأضاف: “نجحنا في إيقاف مفاتيح لعب الأهلي المتمثلة في محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار وغيرهم، وبالتالي أرى أن التعادل كان مستحقاً”.

وتابع: “غزل المحلة عانى من سوء التوفيق في المباريات الثلاث الماضية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة، وكنا قريبين من الفوز، وأهدرنا ركلة جزاء أمام سموحة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، ولولا ذلك لكان من الممكن أن نتواجد في مركز أفضل بجدول ترتيب الدوري”.

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

