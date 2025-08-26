لاعيبة رجالة.. ماذا قال علاء عبدالعال عن تعادل المحلة أمام الأهلي؟

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة , أن لاعبيه كانوا رجالة أمام فريق الأهلي، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني، ونجح الفريق في حصد نقطة من فريق قوي بحجم الأهلي الذى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.

وواصل في تصريحاته لبرنامج لكورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أن مباراة الأهلي كانت صعبة على لاعبى المحلة، وخاصة أن الأهلي لم يشارك في الأسبوع الأخير من الدوري، وحصل على الراحة الكافية قبل المباراة مقارنة بلاعبي المحلة.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة غزل المحلة أمام الأهلي على ستاد غزل المحلة ، ليسقط الأحمر في فخ التعادل مجدداً بعدما تعادل أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى بنتيجة 2-2.

فارق الإمكانيات

وقال علاء عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

بالطبع التعادل أمام الأهلي نتيجة جيدة ومُرضية لي كمدرب لفريق غزل المحلة ، بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمادية بين الفريقين ، والصفقات التي تعاقد معها كل منهما.

وأضاف: نجحنا في إيقاف مفاتيح لعب الأهلي المتمثلة في محمود حسن تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار وغيرهم ، وبالتالي أرى أن التعادل كان مستحقاً.

وتابع: غزل المحلة عانى من سوء التوفيق في المباريات الثلاث الماضية أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة ، وكنا قريبين من الفوز ، وأهدرنا ركلة جزاء أمام سموحة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو ، ولولا ذلك لكان من الممكن أن نتواجد في مركز أفضل بجدول ترتيب الدوري.