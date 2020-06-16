تجهيزات وقائية مكثفة لامتحانات الفرق النهائية بتجارة القناة

أكدت الدكتوره ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن إدارة الجامعة أعدت خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات، وتوجيه كافة الكليات بمراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع واهمها تطبيق التباعد الاجتماعي باللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.





قال الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عميد كلية التجارة أنه مع قرب انعقاد إمتحانات السنوات النهائية بكلية التجارة بشعبتيها الدراسة باللغة العربية واللغة الانجليزية وكذا امتحانات البرامج المهنية والدراسات العليا والتعليم المفتوح ونظرًا للتداعيات الراهنة بشأن فيروس كورونا المستجد ، وما يطلبها من اجراءات احترازية يجب اتخاذها لضمان حسن سير العملية الامتحانية فقد قامت الكلية بتوفير الاحتياجات والمستلزمات والمعدات الازمة لضمان سلامة الطلاب.

وتابع حيث تم توفير بوابات تعقيم وكشف عن الحرارة بالاضافة لمستلزمات التشغيل الخاصة بها من مواد تعقيم من مادة هيروجين بروكسيد ومزودة بتنك بسعة ٦٠ لتر والتي تكفي لتعقيم عدد ٦٠٠٠ طالب ، بالاضافة إلى تزويد كل بوابة بانذار لدرجة الحرارة التي تتجاوز ٣٧،٥ درجة.

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ويستغرق قياس درجة الحرارة ٢ ثانية لكل طالب الي جانب جهاز كاشف حرارة تقوم بقياس درجة الحرارة من الراس عن بعد ، وتعطي انذار بارتفاع درجة الحرارة عن ٣٧،٥ درجة وذلك لاستخدامها اثناء انعقاد الامتحانات .





وتستخدم هذه الكواشف في اماكن الامتحانات التي لا يتوافر بها بوابات تعقيم بالاضافة إلى الاستعانه بمواتير تعقيم لمباني الكلية وذلك بسعة ٣٠٠ لتر للموتور الواحد ، علما بان التعقيم خلال فترة الامتحانات سيتم مرتين يوميًا الاولى من الساعة 8-9 صباحًا ، والثانية من الساعة 12.15 – 1.15 ظهرًا مع توفير وحدة رشاش تعقيم محمول بالكتف سعة 20 لتر يعمل بالشحن الكهربائي وذلك لتعقيم اماكن الامتحانات الاخرى بخلاف المباني التعليمية ( صالة الامتحانات – قاعات كلية الهندسة المخصصة لامتحانات الكلية ).





اما عن ادوات الحماية الطبية فأوضح الدكتور أحمد زكي أنه تم توفير 30000 ماسك طبي 3 طبقات بدعامة وفلتر وذلك لتسليمها لجميع الطلاب الممتحنين بالكلية بجميع البرامج طوال فترة الامتحانات و 4000 قفاز طبي لاعضاء المركز الطبي و ملاحظي اللجان واعضاء الكنترولات وافراد الامن.









بالإضافة إلى توفير كحول ايثيلي 70% معتمد من وزارة الصحة وذلك لرش وتعقيم ايدى جميع الطلاب بعد مرورهم من بوابات التعقيم.