مع طفلها.. هاندة أرتشيل تشارك متابعيها صورة بإطلالة عفوية

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هاندة

أرتشيل

صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة عفوية ومميزة مع طفلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



فيما رفعت

شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

ولم تتكلف

في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم ترتدي

الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.