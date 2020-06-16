مع طفلها.. هاندة أرتشيل تشارك متابعيها صورة بإطلالة عفوية

نشرت الممثلة التركية هاندة أرتشيل صورة جديدة لمتابعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة عفوية ومميزة مع طفلها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
فيما رفعت هاندة ارتشيل شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندة ارتشيل في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم ترتدي هاندة ارتشيل الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
فيما رفعت هاندة ارتشيل شعرها إلى الأعلى بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
ولم تتكلف هاندة ارتشيل في وضع الماكياج، حيث انها قامت بإبراز جمال عينيها بالماسكرا مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم ترتدي هاندة ارتشيل الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..