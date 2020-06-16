قصة لا تصدق .. سيدة تحمل في أحفادها بدلا من ابنتها

أنجبت جدة أحفادها التوأم بعد أن ترك سرطان عنق الرحم ابنتها عقيمة في سن الـ 23، فقد عانت الأبنة والتي تدعى "ميكايلا جونسون " من صدمة كبرى عندما تم تشخيصها في سن مبكر بعد محاولتها إنجاب طفل ثان.





ناقش الطبيب استئصال الرحم الكلي والعلاج الكيميائي والإشعاع مع "ميكايلا" التي كان ابنها يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ذلك الوقت ، وقال لها أنها لن تتمكن أبدًا من إنجاب طفل آخر بمجرد بدء العلاج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









قررت "ميكايلا" إنشاء أجنة لكنها علمت أنها لن تكون قادرة على شراء بديل لها، تاركًا آمالها تتلاشى حتى تدخل والدتها "شيلا"، كانت تعتقد "ميكايلا" أنها مصابة بعدوى خميرة حتى أخبرها طبيبها أنهم عثروا على شيء في عنق الرحم وأمروا بإجراء خزعة.





بعد أسبوعين قيل لها أنها مصابة بسرطان عنق الرحم في الخلايا العصبية الصغيرة، توجهت "ميكايلا" من ولاية إلينوي الأمريكية، إلى زيارة طبيب الخصوبة، والتي أكد لها انه ليس هناك أمل في إنشاء أجنة وانهارت في البكاء وقالت لوالدتها :"حتى إذا أنشأنا أجنة ، لا يمكننا تحمل بديل لي".





ولكن الأم "شيلا " تطوعت بأن تكون البديل التي ستحمل أحفادها في رحمها بدلًا من ابنتها: "إذا سمح لي بذلك ، فسأفعل"، كانت"شيلا " في السادسة عشرة من عمرها عندما أنجبت ميكايلا ، التي قالت إنها أشبه بأخواتها من الأم وابنتها.









خلال علاج الخصوبة ، تم إنشاء 19 جنينًا ، ثم خضعت ميكايلا لعملية استئصال الرحم والعلاج الكيميائي والإشعاع لعلاج سرطانها، حتى قيل لها أنها خالية من السرطان بعد ثلاثة أشهر من جولتها الأخيرة من العلاج ، مما يعني أنها يمكن أن تركز الآن على محاولة إنجاب طفل.





كانت "شيلا" في ذلك الوقت تبلغ من العمر 42 عامًا ، تاركة ميكايلا قلقة من أن الأطباء لن يسمحوا لها بأن تكون بديلًا لها، ولكنهم فعلوا ذلك ، وخلال أشهر حدثت عملية الزرع.





وقالت "شيلا " وهي أم لثلاثة أطفال ، تبلغ من العمر الآن 44 عامًا: "ضحكت عندما تم زرع الأجنة هذه هي المرة الأولى التي حملت فيها بلا مجهود"،.





لم يكن الوقت سهلًا بالنسبة إلى ميكايلا ، نظرًا لأن والدتها وأطفالها كانوا على بعد ساعة واحدة ، لم تتمكن من تجربة معالم مثل الشعور بالتحرك لأول مرة ، وكانت قلقة من أنه لن يكون هناك رابط بينهم، فقالت:" تمنيت لو أن احمل التوأم في رحمي".





وأقنعت "شيلا" نفسها منذ البداية أن الأطفال لم يكن أبنائها هي ، وحاولت الاستعداد لليوم الذي سيكونون فيه بين ذراعي ميكايلا، "ركزت على الحفاظ على صحة الأطفال"

وضعت "شيلا " أحفادها في الأسبوع الـ 36 أسبوعًا، وهم طفلين "لوجان" يزن 5 رطل و"ماكينلي" 4 رطل 10 أوقية.





يبلغ عمرهما الآن 14 شهرًا وبصحة جيدة ، وقالت ميكايلا إنه لم تكن هناك مشاكل في الترابط بينهما وسعدت كثيرًا بتضحية والدتها من أجلها.