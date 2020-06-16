AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قصة لا تصدق .. سيدة تحمل في أحفادها بدلا من ابنتها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أنجبت جدة أحفادها التوأم بعد أن ترك سرطان عنق الرحم ابنتها عقيمة في سن الـ 23، فقد عانت الأبنة والتي تدعى "ميكايلا جونسون " من صدمة كبرى عندما تم تشخيصها في سن مبكر بعد محاولتها إنجاب طفل ثان.

ناقش الطبيب استئصال الرحم الكلي والعلاج الكيميائي والإشعاع مع "ميكايلا"  التي كان ابنها يبلغ من العمر ثلاث سنوات في ذلك الوقت ، وقال لها أنها لن تتمكن أبدًا من إنجاب طفل آخر بمجرد بدء العلاج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


قررت "ميكايلا" إنشاء أجنة لكنها علمت أنها لن تكون قادرة على شراء بديل لها، تاركًا آمالها تتلاشى حتى تدخل والدتها "شيلا"، كانت تعتقد "ميكايلا" أنها مصابة بعدوى خميرة حتى أخبرها طبيبها أنهم عثروا على شيء  في عنق الرحم وأمروا بإجراء خزعة.

بعد أسبوعين قيل لها أنها مصابة بسرطان عنق الرحم في الخلايا العصبية الصغيرة، توجهت "ميكايلا" من ولاية إلينوي الأمريكية، إلى زيارة طبيب الخصوبة، والتي أكد لها انه ليس هناك أمل في إنشاء أجنة وانهارت في البكاء وقالت لوالدتها :"حتى إذا أنشأنا أجنة ، لا يمكننا تحمل بديل لي".

ولكن الأم "شيلا " تطوعت بأن تكون البديل التي ستحمل أحفادها في رحمها بدلًا من ابنتها: "إذا سمح لي بذلك ، فسأفعل"، كانت"شيلا " في السادسة عشرة من عمرها عندما أنجبت ميكايلا ، التي قالت إنها أشبه بأخواتها من الأم وابنتها.


خلال علاج الخصوبة ، تم إنشاء 19 جنينًا ، ثم خضعت ميكايلا لعملية استئصال الرحم والعلاج الكيميائي والإشعاع لعلاج سرطانها، حتى قيل لها أنها خالية من السرطان بعد ثلاثة أشهر من جولتها الأخيرة من العلاج ، مما يعني أنها يمكن أن تركز الآن على محاولة إنجاب طفل.

كانت "شيلا" في ذلك الوقت تبلغ من العمر 42 عامًا ، تاركة ميكايلا قلقة من أن الأطباء لن يسمحوا لها بأن تكون بديلًا لها، ولكنهم فعلوا ذلك ، وخلال أشهر حدثت عملية الزرع.

وقالت "شيلا " وهي أم لثلاثة أطفال ، تبلغ من العمر الآن 44 عامًا: "ضحكت عندما تم زرع الأجنة هذه هي المرة الأولى التي حملت فيها بلا مجهود"،.

لم يكن الوقت سهلًا بالنسبة إلى ميكايلا ، نظرًا لأن والدتها وأطفالها كانوا على بعد ساعة واحدة ، لم تتمكن من تجربة معالم مثل الشعور بالتحرك لأول مرة ، وكانت قلقة من أنه لن يكون هناك رابط بينهم،  فقالت:" تمنيت لو أن احمل  التوأم في رحمي".

وأقنعت "شيلا" نفسها منذ البداية أن الأطفال لم يكن أبنائها هي ، وحاولت الاستعداد لليوم الذي سيكونون فيه بين ذراعي ميكايلا، "ركزت على الحفاظ على صحة الأطفال"
وضعت "شيلا " أحفادها في الأسبوع الـ  36 أسبوعًا،  وهم طفلين "لوجان" يزن 5 رطل و"ماكينلي" 4 رطل 10 أوقية.

يبلغ عمرهما الآن 14 شهرًا وبصحة جيدة ، وقالت ميكايلا إنه لم تكن هناك مشاكل في الترابط بينهما وسعدت كثيرًا بتضحية والدتها من أجلها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طفل يطلق النار على شقيقته أثناء اللعب.. والشرطة تلقي القبض على الأم بهذه التهمة

تقاسما الحياة والموت.. كورونا ينهي حياة ممرضتين توأم

أنواع سرطان عنق الرحم

والد أصغر طفلة مريضة بـ كورونا: ابنتي تعافت ولم نعرف مصدر الإصابة .. فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

تعرف على الإجراءات الجديدة في بيع المياه بالسعودية

المحافظات الأكثر إصابة بـ كورونا.. الفيوم تلحق بالقاهرة الكبرى.. ورسالة عاجلة من الصحة

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

وفاة الإعلامية نهى العلمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

أحمد عشماوي يقدم أهم نصائح العناية بالأسنان لنجوم الوسط الفني للتعامل مع أزمة كورونا