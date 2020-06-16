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توك شو

الجامعة العربية: الموقف المصري راسخ قانونيا وفنيا بشأن مياه النيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:00 م
حسام زكي
حسام زكي
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هاني حسين
قال  السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن  مصر طرحت ملف سد النهضة في الجامعة العربية وتم اعتماد قرار بشأن دعم المفاوض المصري .

وأضاف   السفير حسام زكي في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  المفاوضات الفنية مستمرة حول سد النهضة.

وتابع حسام زكي:"  التفاوض مع الأثيوبيين ليس أمرا سهلا"، مضيفا:"  اللي عاش في إثيوبيا وتعامل معهم يعرف بانهم لديهم مفاوضين متعنتين".

وأكمل حسام زكي:"   الموقف المصري راسخ ومتكامل من الناحية القانونية والفنية فيما يتعلق بمياه نهر النيل".

ولفت حسام زكي:"  الموقف الأثيوبي غير واضح ويعتقدون ان مصر ترغب في جعل إثيوبيا في حالة فقر مستمرة وبعد عن التنمية وتخلف "، مضيفا:"  هناك مبدأ دولي معروف ومستقر بأن المجاري المائية عندما تعبر حدود دولية يكون مجرى دولي ويخضع للقوانين الدولية".

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