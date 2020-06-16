الجامعة العربية: الموقف المصري راسخ قانونيا وفنيا بشأن مياه النيل

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مصر طرحت ملف سد النهضة في الجامعة العربية وتم اعتماد قرار بشأن دعم المفاوض المصري .





وأضاف السفير حسام زكي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المفاوضات الفنية مستمرة حول سد النهضة.





وتابع حسام زكي:" التفاوض مع الأثيوبيين ليس أمرا سهلا"، مضيفا:" اللي عاش في إثيوبيا وتعامل معهم يعرف بانهم لديهم مفاوضين متعنتين".





وأكمل حسام زكي:" الموقف المصري راسخ ومتكامل من الناحية القانونية والفنية فيما يتعلق بمياه نهر النيل".





ولفت حسام زكي:" الموقف الأثيوبي غير واضح ويعتقدون ان مصر ترغب في جعل إثيوبيا في حالة فقر مستمرة وبعد عن التنمية وتخلف "، مضيفا:" هناك مبدأ دولي معروف ومستقر بأن المجاري المائية عندما تعبر حدود دولية يكون مجرى دولي ويخضع للقوانين الدولية".



