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التموين: مستفيدو تكافل وكرامة يحصلون على بطاقة تموين في الحال

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:02 ص
التموين
التموين
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البهي عمرو
قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن المواطن الذي يحصل على دعم من تكافل وكرامة؛ يحصل فى الحال على بطاقة التموين.

وأضاف عمرو مدكور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامى رامى رضوان أنهم قاموا بصرف أكثر من 50 ألف بطاقة دون أن يطلب المواطن.

وأوضح عمرو مدكور ، أن الوزارة تقوم بعمل بعض الإجراءات لكى يقوم المواطن بالاستفسار عن أى شئ عن طريق الموقع الالكترونى ويحق للمواطن استخراج بدل فاقد و تالف لبطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر.

ولفت عمرو مدكور إلى أن الوزارة تقوم بتقديم خدمات التموين إلكترونيا، والمواطن يتم استلام البطاقة بعد استخراجها من من مكتب التموين.

وأشار عمرو مدكور إلى أنه للاستفادة من خدمات موقع دعم مصر يجب تسجيل رقم الهاتف المحمول على الموقع.

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