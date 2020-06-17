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مرأة

تبييض ورائحة منعشة.. طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:54 ص
طريقة عمل مزيل عرق
طريقة عمل مزيل عرق طبيعي
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رشا عوني
مع ارتفاع درجات الحرارة ، لا يستغنى الجميع عن استخدام مزيلات العرق ، لكن بعض الأنواع قد تسبب اسمرار منطقة الإبطين ، لذا يفضل دومًا استخدام مواد طبيعية، خاصة للمناطق الحساسة  . 
يمكنك إعداد مزيل عرق طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة غير مكلفة ، للحصول على وصفة امنة تساعد على تبييض منطقة الإبطين وتمنحك رائحة منعشة تدوم طويلًا . 

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وقدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي.

المكونات

ملعقة كبيرة شبة مطحونة
ملعقة زيت جوز هند 
ملعقة بودرة أطفال
قطرات من المسك الطبيعي 
3 كبسولات فيتامين ه 
زبدة الشيا 
زيت ورد 

الطريقة

في علبة فارغة نظيفة اخلطي الشبَّة مع البودرة وزبدة الشيا وأضيفي لهم قطرات من زيت الورد مع المسك و زيت جوز الهند ، وأفرغي محتويات كبسولات فيتامين ه.

اخلطيهم جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي واحتفظي بالعلبة في مكان بارد ويتم استخدامها بشكل يومي بدلًا من استخدام مزيلات العرق الجاهزة.
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