تبييض ورائحة منعشة.. طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي

مع ارتفاع درجات الحرارة ، لا يستغنى الجميع عن استخدام مزيلات العرق ، لكن بعض الأنواع قد تسبب اسمرار منطقة الإبطين ، لذا يفضل دومًا استخدام مواد طبيعية، خاصة للمناطق الحساسة .





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وقدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة طريقة إعداد مزيل عرق طبيعي.





المكونات





ملعقة كبيرة شبة مطحونة

ملعقة زيت جوز هند

ملعقة بودرة أطفال

قطرات من المسك الطبيعي

3 كبسولات فيتامين ه

زبدة الشيا

زيت ورد





الطريقة





في علبة فارغة نظيفة اخلطي الشبَّة مع البودرة وزبدة الشيا وأضيفي لهم قطرات من زيت الورد مع المسك و زيت جوز الهند ، وأفرغي محتويات كبسولات فيتامين ه.



