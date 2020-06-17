شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو

رغم إعلان إجراء اختبار فيروس كورونا لكل زائر على وشك الالتقاء بالرئيس الروسي «فلاديمير بوتين » في وقت سابق، وتقليل المقابلات؛ حرصًا على قواعد السلامة ومبدأ المسافة الاجتماعية، إلا أن الرئيس الروسي لم يكتف بتلك الإجراءات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا.





وأمر بوتين ببناء " نفق تعقيم خاص" داخل مقر إقامته؛ لحمايته من الفيروس المستجد.





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وتتشابه آلية عمل النفق مع بوابات التعقيم، حيث يعمل على تطهير وتعقيم كل شخص يمر به عن طريق إطلاق رذاذ خفيف ناعم يتم بخه على ملابس الزائر ليغطيها بطبقة رقيقة بالكامل.





ويعد النفق من تصنيع شركة «بينزا» باستخدام معدات خاصة تم تركيبها بداخله، ووفقًا لما أعلنه التجمع الصحفي للكرملين التابع لوكالة «نوفوستي» فيتم استخدام محلول مطهر لتعقيم الأماكن المكشوفة من الجسم مثل اليدين.





جدير بالذكر أن الرئيس الروسي كان قد خفف المقابلات المباشرة منذ أبريل الماضي، وقد كشف «دميتري بيسكوف» المتحدث الرئاسي عن إجراء اختبار فيروس كورونا لكل شخص يلتقي به الرئيس الروسي.



