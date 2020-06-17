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مرأة

في غمضة عين .. 4 وسائل تخلصك من رائحة الفم الكريهة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:03 ص
رائحة الفم
رائحة الفم
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لمياء الياسين
توجد حيل سريعة تساعد على التخلص من رائحة الفم  الكريهة ، فإذا تعرضت لموقف محرج بسبب رائحة فمك ولم يكن لديك علكة؟؛ إليك بعض الحلول السريعة التي يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة.

وفقا لموقع Bright Side  تعد أبرز أسباب رائحة الفم الكريهة تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالكبريت والتدخين والتهابات الفم وتسوس الأسنان.

وقدم الموقع عدة طرق فعالة وسريعة لكيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة في 5 دقائق فقط..


1. تناول  الماء.

تطلق البكتيريا في فمنا الرائحة الكريهة وكلما زاد ترطيب فمك؛ قل الشعور برائحة الفم الكريهة.

2. امضغى الأعشاب مثل النعناع أو البقدونس أو الريحان

 امضغى بعض الأعشاب مثل النعناع. بالتأكيد لن ينظف أسنانك ، لكنه سيوفر لك رائحة قوية. إنه فعال للغاية ، ولكنه يعمل لفترة قصيرة فقط.

3. تناول تفاحة

خذى تفاحة معك عندما تغادري المنزل، حيث  يحتوي التفاح على مادة البوليفينول المؤكسدة ، مما يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة في فمك.

4. امتصاص محتوى ليمونة

الليمون ليس صحيًا فحسب ، ولكنه مفيد أيضًا ضد رائحة الفم الكريهة ، لأنه يقتل البكتيريا التي يمكن أن تنتج رائحة غير مرغوب فيها. ما عليك سوى امتصاص شريحة من الليمون أو عصرها في كوب من الماء. كما أنه فعال للغاية بعد تناول الثوم أو البصل.

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