نطيت بالكعب من فوق العربية إزاي؟.. ميريهان حسين تستعيد ذكرياتها بفيديو من ستار أكاديمي.. فيديو

نشرت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت في الفيديو من خلال برنامج ستار اكاديمي الذى شاركت به في الماضى.





وكتبت معلقة على الفيديو :" مين فاكر الأغنية دى من ستار اكاديمي .. من أجمل أيام حياتى.. فاكراها كأنها امبارح بس مش فاكره أنا إزاى نطيت من فوق سقف العربيه بالكعب ده".



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وتفاعل متابعيها مع الفيديو، وجاءت تعليقاتهم ما بين " كنتى قمر وعفويه وبسيطة.. شكلك ماتغيرش.. من اول ماظهرتى وانتى قمر".





يذكر أن مريهان حسين، كانت قد تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.



