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أخبار العالم

إصابة رئيس هندوراس بـ فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:26 ص
إصابة رئيس هندوراس
إصابة رئيس هندوراس بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دون الكشف عن سببها.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة رئيس هندوراس بفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن هيرنانديز.

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وقال رئيس هندوراس "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19".

وأضاف "لقد أوصوا بالراحة لكني سأواصل العمل عن بعد ومن خلال مساعديّ"، لكنه أكد أنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ تلقي العلاج ويشعر بتحسن.

يذكر أن هندوراس أعلنت عن تسجيل 9656 حالة إصابة بـفيروس كورونا و330 وفاة.
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