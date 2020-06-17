إصابة رئيس هندوراس بـ فيروس كورونا

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دون الكشف عن سببها.





وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة رئيس هندوراس بفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن هيرنانديز.





اقرأ أيضا:

وقال رئيس هندوراس "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19".





وأضاف "لقد أوصوا بالراحة لكني سأواصل العمل عن بعد ومن خلال مساعديّ"، لكنه أكد أنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ تلقي العلاج ويشعر بتحسن.



