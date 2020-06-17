أشرف القاضى: المصرف المتحد يمنح عملاءه قيمة مضافة بمميزات رقمية





يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – إن المصرف المتحد استطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة وانطلاقة قوية في نشاط التجزئة المصرفية بشكل عام وفي مجال التمويل العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية. وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الأخيرة الناتجة عن تفشي أزمة كورونا.





وأضاف القاضي أن التعاون المثمر بين المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواكب ويساند توجهات الدولة المصرية الاستراتيجية وفق لرؤية 2030 نحو تحسين حياة المواطن،وذلك من خلال توفير وحدات سكنية وصحية لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.





وأوضح القاضي أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات الهامة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية وذلك لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة،فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.





وأوضح القاضي أن هناك انعكاسات اجتماعية أخرى للقطاع العقاري منها : زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني،فضلا عن القضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري.





يقول أيمن محمد – رئيس قطاع التمويل العقاري إن المصرف المتحد استطاع منح 1000 عميل تمويلات بقيمة 130 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي. وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. هذا بالإضافة إلي عملاء الإسكان الفاخر.





وأشارت رحاب عزمي – رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع – ان خدمة التمويل العقاري تمنح عملائها قيمة مضافة ومتميزة. وذلك من خلال حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي اقل وقت مثل : خدمة الانترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وايضا خدمة الصراف الآلي. وتعمل هذه الخدمات بكفاءة عالية وعلي مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع.

نجح المصرف المتحد فى الحصول علي المركز الأول في أحدث تقرير أصدره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.