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اقتصاد

رسميا.. أرامكو السعودية تعلن الاستحواذ على 70% من شركة "سابك"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:36 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ظهرت شركة أرامكو السعودية في قائمة كبار ملاك سابك على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" بدلًا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتعادل حصة أرامكو الجديدة الـ70% نحو 2.1 مليار سهم في شركة سابك.

وأعلنت أرامكو منذ قليل عن عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم، للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة.

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وكانت وكالات الأنباء العالمية قد نشرت خأخبار الأيام الماضية عن تنفيذ صفقة استحواذ أرامكو على 70% من سابك ما رفع قيمة التداولات في سوق السعودية إلى مستوى تاريخي بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وبلغت قيمة التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية مستوى تاريخيا بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وتم تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن الجهة التي قامت بعملية الشراء، إلا أن كافة المعطيات تشير إلى أن وراء هذه الصفقات شركة أرامكو.
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