قبل موقعة الليلة بالدوري الإنجليزي.. التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي وآرسنال

تعود اليوم منافسات بطولة الدورى الإنجليزي بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه أرسنال اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدورى الإنجليزي.





وتعتبر المباراة مهمة للغاية حيث في حال تعرض مانشستر سيتي للخسارة اليوم أمام ارسنال سيحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميا بالفوز علي منافسه إيفرتون.





ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: إيدرسون





الدفاع: ووكر - أوتامندي - لابورت - ميندي





الوسط: دي بروين - رودري - جوندوجان





الهجوم: محرز - أجويرو - ستيرلينج





بينما من المتوقع أن يبدأ ارتيتا المدير الفني لأرسنال





حراسة المرمى: لينو





الدفاع: بيليرين - ماري - لويز - تيرني





الوسط: سيبايوس - تشاكا - بيبي





الهجوم: أوزيل - أوباميانج - لاكازيت