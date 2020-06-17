AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس ضد نابولي .. التشكيل المتوقع لنهائي لكأس ملك إيطاليا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:12 ص
يوفنتوس ضد نابولي
يوفنتوس ضد نابولي
Advertisements
عبدالله هشام
يلتقي فريق يوفنتوس منافسه نابولى اليوم علي ملعب الأوليمبيكو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة كأس ملك إيطاليا. 

وتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية بعد عبور ميلان في نصف النهائي كما تأهل نابولى علي حساب انتر ميلان.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة نهائي كأس الملك كالتالي : 

التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس بقيادة المدير الفني ماوريزيو ساري  

حراسة المرمى: بوفون

الدفاع: كوادرادو - دي ليخت - بونوتشي - أليكس ساندرو

الوسط: بينتاكور - بيانيتش - ماتويدي - دوجلاس كوستا

الهجوم: رونالدو - ديبالا 

التشكيل المتوقع لـ نابولي بقيادة جاتوزو المدير الفنى 

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو - كوليبالي - روي - ماكسيموفيتش

الوسط: رويز - ديما - زيلينسكي

الهجوم: بوليتانو - ميرتينز - إنسيني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديبالا ورونالدو يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ميلان بـ كأس إيطاليا

موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.. كريستيانو رونالدو يقود الهجوم

بعد تعافيهما من كورونا.. ديبالا وماتويدي يشاركان مع يوفنتوس أمام ميلان في كأس إيطاليا

قناة مجانية تذيع مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. اعرف اسمها وترددها

التشكيل المتوقع لـ نابولي وإنتر ميلان قبل موقعة كأس إيطاليا

ترشيحاتنا

بروتوكول علاج كورونا.. فوائد دواء اللاكتوفرين للمصابين بالفيروس.. شاهد

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-6-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

AdvertisementS

الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

موعد مباراة نابولي ضد يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

عصام الحضري يبدأ التدريب.. والجمهور: «هتعدي أي مدرب حراس جه في تاريخ مصر»

الزمالك على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع ب ٦ أندية فى الممتاز و١٢ بالقسم الثاني لحسم مصير الدورى

قبل موقعة الليلة بالدوري الإنجليزي.. التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي وآرسنال

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

الدوري الإسباني.. تعرف على سبب طرد أجيري أمام برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

استغلها للحصول على قيلولة.. راكب قطار يثير السخرية بسبب الكمامة الواقية.. شاهد

خليط هائل للمناعة والكبد.. طريقة عمل عصير الليمون بالثوم