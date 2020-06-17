يوفنتوس ضد نابولي .. التشكيل المتوقع لنهائي لكأس ملك إيطاليا

يلتقي فريق يوفنتوس منافسه نابولى اليوم علي ملعب الأوليمبيكو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة كأس ملك إيطاليا.
وتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية بعد عبور ميلان في نصف النهائي كما تأهل نابولى علي حساب انتر ميلان.
وجاء التشكيل المتوقع لمباراة نهائي كأس الملك كالتالي :
التشكيل المتوقع لـ يوفنتوس بقيادة المدير الفني ماوريزيو ساري
حراسة المرمى: بوفون
الدفاع: كوادرادو - دي ليخت - بونوتشي - أليكس ساندرو
الوسط: بينتاكور - بيانيتش - ماتويدي - دوجلاس كوستا
الهجوم: رونالدو - ديبالا
التشكيل المتوقع لـ نابولي بقيادة جاتوزو المدير الفنى
حراسة المرمى: ميريت
الدفاع: دي لورينزو - كوليبالي - روي - ماكسيموفيتش
الوسط: رويز - ديما - زيلينسكي
الهجوم: بوليتانو - ميرتينز - إنسيني