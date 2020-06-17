AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حيوانات نادرة في بريطانيا مهددة بالانقراض بعد إفلاس حدائق الحيوان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:30 ص
حيوانات نادرة في
حيوانات نادرة في بريطانيا مهددة بالانقراض
Advertisements
مريم صليب
اضطرت معظم دول العالم إغلاق كل وسائل الترفيه أمام الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف السياحة ومنع مواطني الدول من الخروج من المنزل لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، واقتصر خروجهم من المنزل للخروج إلى الأسواق لشراء حاجتهم من الطعام ووقف سبل الترفيه.

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن حيوانات كالباندا والكوالا و سلالات اخرى نادرة حول العالم موجود منها عدد قليل في بريطانيا مهددة بالانقراض بسبب اغلاق حدائق الحيوان. 

تسبب إغلاق حدائق الحيوان ببريطانيا في حالة إفلاس ونقص الطعام بالحدائق وعدم قدرة الحكومة علي صرف الأموال لشراء طعام للحيوانات و الأولوية الآن هي صرف المال لعلاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا وإنقاذهم من الموت وشراء الأدوية  وأجهزة التنفس الصناعي.  

ونشرت الصحيفة صور لحيوانات في حدائق الحيوان وهي بحالة سيئة للغاية و يبدو عليها علامات المرض بسبب نقص الطعام و الرعاية الصحية لهم وإصابتهم بأمراض جلدية.  

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات في بريطانيا وصلت لأكثر من 48 ألف حالة وفاة مع استمرار زيادة أعداد المصابين بالفيروس.
حيوانات نادرة في بريطانيا مهددة بالانقراض بعد إفلاس حدائق الحيوان
حيوانات نادرة في بريطانيا مهددة بالانقراض بعد إفلاس حدائق الحيوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب أزمة فيروس كورونا .. حديقة تعلن إفلاسها وعدم قدرتها إطعام الحيوانات .. صور

إغلاق متاجر وتسريح موظفين.. كيف تواجه شركات التكنولوجيا العالمية أزمة كورونا

ترشيحاتنا

هاشتاج رجاء الجداوي يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا جمبك وبندعيلك

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

سلطنة عمان تسجل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قاتل الأطفال.. تسجيل أول إصابة بمرض كاواساكي بالجزائر

زوجة قصي خولي ترد على الفيديوهات الفاضحة.. تفاصيل

كاشفة أسراره.. ترامب يعتزم مقاضاة ابنة شقيقه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بالتخرج.. إطلاق نار عشوائي ينهي حياة مراهقة أمريكية

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

تركته داخل سيارة ساخنة للعب القمار.. طفل 5 أعوام يلقى مصرعه بسبب إهمال جدته