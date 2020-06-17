حيوانات نادرة في بريطانيا مهددة بالانقراض بعد إفلاس حدائق الحيوان

اضطرت معظم دول العالم إغلاق كل وسائل الترفيه أمام الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوقف السياحة ومنع مواطني الدول من الخروج من المنزل لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، واقتصر خروجهم من المنزل للخروج إلى الأسواق لشراء حاجتهم من الطعام ووقف سبل الترفيه.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن حيوانات كالباندا والكوالا و سلالات اخرى نادرة حول العالم موجود منها عدد قليل في بريطانيا مهددة بالانقراض بسبب اغلاق حدائق الحيوان.





تسبب إغلاق حدائق الحيوان ببريطانيا في حالة إفلاس ونقص الطعام بالحدائق وعدم قدرة الحكومة علي صرف الأموال لشراء طعام للحيوانات و الأولوية الآن هي صرف المال لعلاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا وإنقاذهم من الموت وشراء الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي.





ونشرت الصحيفة صور لحيوانات في حدائق الحيوان وهي بحالة سيئة للغاية و يبدو عليها علامات المرض بسبب نقص الطعام و الرعاية الصحية لهم وإصابتهم بأمراض جلدية.





جدير بالذكر أن أعداد الوفيات في بريطانيا وصلت لأكثر من 48 ألف حالة وفاة مع استمرار زيادة أعداد المصابين بالفيروس.