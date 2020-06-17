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فن

رحمة حسن تشارك جمهورها صورة جديدة لها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:33 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
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ندى فكري

نشرت الفنانة  رحمة حسن  صوره لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .


و علقت  رحمة حسن علي الصوره قائله : "  تقبل نفسك ولا تحاول جاهدًا لتغيره ، لأنه بخير "


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وشاركت رحمة حسن مؤخرا في بطولة مسلسل سابع جار مع عدد من نجوم الفن.


مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

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