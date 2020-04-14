بالبيجامة.. رحمة حسن تسترجع ذكرياتها بإطلالة بسيطة

أعادت الفنانة رحمة حسن على نشر صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت رحمة حسن بإطلالة بسيطة أنيقة، حيث نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

وعلقت رحمة حسن على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Throwback to 2013 ..just photos to update with you guys.. وتعني: "ارجعوا للوراء عام 2013.. صور أحببت أن أشاركها معكم يا أصدقائي".

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وتركت وظهرت رحمة حسن وهي ترتدي البيجامة باللون الأبيض، والأسود، حيث كانت ببنطال مخطط، وبأكمام طويلة، بالإضافة إلى اختيار شراب باللون الأبيض ترتديه في قدميها.وتركت

شعرها البني منسدلًا بطريقة جذابة وأنيقة، ولم تتكلف في وضع المكياج على الإطلاق، لتبرز من رقة ملامحها.



بالإضافة إلى أنها لم تتكلف في ارتداء

الإكسسوارات،

واكتفت