إزالة 22 حالة تعد على الأراضى فى الدلنجات وأبو حمص وشبراخيت





تمكنت الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات وابوحمص وشبراخيت" بمحافظة البحيرة من تنفيذ22 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 1721م2

شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - أبو حمص - شبراخيت ) عن إزالة 22 حالة تعدى على مساحة 1,721 م2 عبارة

تضمنت إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري مؤسسة البستان والوفائية والمسين بالدلنجات بمساحة 938 متر عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

وتم إزالة 16 حالة تعدي علي حرم الطريق والري والصرف والأرض الزراعية بقري دمسنا وكوم عزيزة بالنخلة البحرية بأبو حمص بمساحة 706 متر بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدى على أملاك الري بقرية محلة بشر بشبراخيت بمساحة 77 م وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

