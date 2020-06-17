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رياضة

أعباء وتكاليف مالية.. رئيس الزرقا يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري والهبوط

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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يسرى غازى
طالب سمير موسي، رئيس نادي الزرقا الرياضي، اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بإلغاء دوري القسم الثاني والهبوط خلال الموسم الجاري. 

كان اجتماع اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني من أجل حسم مصير الدورى ومناقشة لائحة النظام الاساسي. 

وحضر الاجتماع سمير موسى، رئيس نادي الزرقا وعلاء عبد العال ممثلا عن نادى الداخلية كما حضر محمد الطويلة رئيس نادي النجوم. 

وتمسك رئيس الزرقا بضرورة عدم استكمال المسابقة المحلية نظرا الأعباء والتكاليف المالية التى تتكبدها الأندية الى جانب خشية إصابة اللاعبين بفيروس كورونا بسبب التخوف من عدم القدرة على تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقاءية.

يذكر ان اجتماع الجبلاية مع ال ٦ أندية من مجموعة الصعيد امس الثلاثاء تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي المنصب ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس نائب الرئيس ٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .

كما تطرق الى انه سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد .

وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني .

وأن هناك اتجاه داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو الغاء الهبوط وان مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الاوائل للممتاز.
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