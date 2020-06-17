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تعليم

امتحانات الثانوية العامة.. 6 سيارات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح إلى اللجان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:15 م
مستشفى جامعة طنطا
مستشفى جامعة طنطا
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احمد صالح

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تخصيص عدد 6 سيارات مينى باص من ديوان عام المحافظة بالعريش ، وذلك لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح الى لجنة امتحانات الثانوية العامة .

وأصدر المحافظ توجيهاته بتيسير نقل الطلاب من العريش ذهابا وعودة لآداء الامتحانات أمام اللجنة المخصصة لهم فى مقر مدرسة الشهيد محمود صلاح فارس للتعليم الأساسى الواقعة فى حى الكوثر بالشيخ زويد .
ومن جانبه .. أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة' أنه سيتم تسجيل الطلاب الراغبين فى استقلال السيارات تسجيل أسمائهم لدى البوابة الاليكترونية لمحافظة شمال سيناء أو بوابة مديرية التربية والتعليم .

. حيث يتم استقلال السيارات صباح من أمام المسجد الرفاعى بالعريش كما سيتم السماح بنقل الملاحظين والمراقبين من العريش الى مقر لجنة الامتحانات بالشيخ زويد والعودة باتباع نفس الاجراء المقرر للطلاب .

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة 2944 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة .. موزعين على 14 لجنة .. من بينها : 6 لجان فى العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان فى الشيخ زويد ورفح ..
كما تم توفير 15 استراحة لرؤساء ومراقبى وملاحظى اللجان بالقرب من لجان الامتحانات بكل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد .. منها لجنة للسيدات فى العريش .

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة فى مركز ومدينة رفح 234 طالبًا وطالبة .. حيث سيؤدون الامتحانات فى مقر مدرسة الشهيد محمود صلاح فارس للتعليم الأساسى بحى الكوثر بالشيخ زويد ..

وتم التأكيد علي ضرورة الاهتمام بالتباعد بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية ، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وتعقيم لجان الامتحانات وتجهيز غرفة طبية .


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