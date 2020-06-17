بملابس عصرية .. منى ممدوح تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة منى ممدوح على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.
وظهرت منى ممدوح فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت تى شيرت أبيض مطبوعا ونسقت معه بنطلون جينز ممزق اتسم باللون الفاتح، وقد كشقت هذه الإطلالة عن رشاقتها.
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وأنتعلت منى ممدوح حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الفسفورى، أكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية و المتناسق مع ملابسها، وقد نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.
وأعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، بينما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.
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