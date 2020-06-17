على أنغام حلوة البدايات.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بفيديو جديد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها، بفيديو جديد لها، رفقة صديقتها، من داخل السيارة، على أنغام أغنية "حلوة البدايات"، لعمرو دياب، وذلك من خلال حسابها على "إنستجرام".
يذكر أن ياسمين عبد العزيز، كشفت حقيقة نشر صورة ابنتها لأول مرة، ونشرت صورة البنت الذي اعتقد البعض أنها ابنتها، وعلقت قائلة: "دى مش بنتي".
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وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت فيديو جديدًا عبر حسابها على إنستجرام، من خلال خاصية "استوري"، وظهرت فيه، بنت، وهى تقود دراجة، والذي اعتقد البعض أنها ابنتها.
وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.