على أنغام حلوة البدايات.. ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها بفيديو جديد

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يذكر أن ياسمين عبد العزيز، كشفت حقيقة نشر صورة ابنتها لأول مرة، ونشرت صورة البنت الذي اعتقد البعض أنها ابنتها، وعلقت قائلة: "دى مش بنتي".





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وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت فيديو جديدًا عبر حسابها على إنستجرام، من خلال خاصية "استوري"، وظهرت فيه ، بنت ، وهى تقود دراجة ، والذي اعتقد البعض أنها ابنتها.





وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.