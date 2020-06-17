بـ فيديو مجمع لشخصياتها على تيك توك.. ميريهان حسين تستعيد ذكرياتها

نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديدا لها .





وجمع الفيديو، عدة فيديوهات سبق وأن نشرتها النجمة عبر حسابها بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك .





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ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعيها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت ابرز التعليقات ما بين " لوك فيفى عبده تحفة عليكى .. تحمست تحمست جدًا جدًا الله بجد قلبييهيطير من الفرحة والله.. نجمه جميله و متميزه و دمك لذيذ .. بجد فنانه هايله ومتالقه ربنا يوفقك".





وكان آخر أعمال ميريهان حسين مسلسل "ختم النمر"، الذي حقق نجاحا كبيرا من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.



