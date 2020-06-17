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سيارات

«من عش الحب لـ180 درجة»..أشهر الفيديو كليب التي صورت داخل سيارة..صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:16 م
«من عش الحب لـ 180
«من عش الحب لـ 180 درجة»
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قسم السيارات
لجأ بعض المشاهير إلى الخروج عن المألوف وتصوير الفيديو كليب داخل السيارات بعيدًا عن أجواء اللوكيشن، وفضلوا التصوير بين أجواء الطبيعة على الطرق السريعة، ومن أبرز المشاهير الذين قاموا بذلك رشدي أباظة مع شادية وصباح.

وأيضاً تامر حسني الذي اعتمد على فكرة تصوير الكليب من خلال حادث سيارة، و بوسي التي ظهرت في السيارة برفقة شاب أنيق وبدأت تلوم عليه داخل سيارة. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز الأغاني التي سُجلت داخل السيارة:

حبيبي اليومين دول 
ظهرت بوسي مع موديل في السيارة وبدأت عتب عليه وتقول "حبيبي اليومين دول قسي قلبه"، وظهر في أحد السيارات البيضاء الفارهة وكان بجوارها سيارة تويوتا وحقق الكليب نجاحًا باهرًا. 

على عش الحب
من أشهر الأغاني التي سجلت داخل السيارة كانت أغنية على عش الحب وظهرت شادية مع رشدي أباظة في سيارة جاجوار عام 1963.

عاشقة ومسكينة 
ظهرت الفنانة صباح بجانب دنجوان السينما في سيارته الخاصة وكانت نوعها جاجوار موديل 1963 وقامت بغناء عاشقة ومسكينة والنبي. 

180 درجة 
اعتمد تامر حسني على فكرة الكليب التي دارت داخل السيارة من خلال عمل حادث يفقده الذاكرة ويتعلق بالطبيبة المعالجة له وينسى حبيبته القديمة.
«من عش الحب لـ180 درجة»..أشهر الفيديو كليب التي صورت داخل سيارة..صور
«من عش الحب لـ180 درجة»..أشهر الفيديو كليب التي صورت داخل سيارة..صور
«من عش الحب لـ180 درجة»..أشهر الفيديو كليب التي صورت داخل سيارة..صور
«من عش الحب لـ180 درجة»..أشهر الفيديو كليب التي صورت داخل سيارة..صور
«من عش الحب لـ180 درجة»..أشهر الفيديو كليب التي صورت داخل سيارة..صور
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