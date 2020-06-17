AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل ثواب أذكار المساء إذا قلتها في وقتها مثل ثواب قولها بعد خروج وقتها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:16 م
أذكار المساء
أذكار المساء
Advertisements
محمود ضاحي
هل ثواب أذكار الصباح والمساء إذا قلتها في وقتها مثل ثواب قولها بعد خروج وقتها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت الدار في فتوى لها: إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا؛ فثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لاسيما إذا فات وقتها بعذر.

قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَثَوَابُ الْقَضَاءِ دُونَ ثَوَابِ الأَدَاءِ، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ اسْتِوَاءَهُمَا] اهـ.

وأضافت: قال الإمام عبد الحميد الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهرُهُ وإن فات بعذر، وينبغي أنه إذا فات بعذرٍ وكان عزمه على الفعل، وإنما تركه لقيام العذر به؛ حصل له ثوابٌ على العزم يساوي ثوابَ الأداء أو يزيد عليه] اهـ.

وتابعت: قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 13، ط. دار الفكر): [ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو عقب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها] اهـ.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل أذكار الصباح والمساء عليها أجر.. وماذا تفعل إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح

أذكار المساء كاملة .. لحفظ النفس وللوقاية من الأمراض

من أذكار الصباح.. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

أذكار الصباح .. من قالها بعثه الله يوم القيامة على المحجة البيضاء

أذكار المساء .. كاملة صحيحة ثابتة عن الرسول وفوائدها عظيمة

أذكار المساء كاملة مكتوبة صحيحة

ترشيحاتنا

لـ مرضى الحساسية.. 10 نصائح مهمة لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

فعال فى علاج كورونا ومصر تستخدمه.. كل ما تريد معرفته عن دواء ديكساميثازون

حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

بشرى سارة..العمال المصريون في ليبيا بخير وتم القبض على المسيئين لهم

بأمر الرئيس.. منح علاوة خاصة للموظفين و150 جنيها حافزا إضافيا

تحذير جديد لمنظمة الصحة العالمية حول عقار ديكساميثازون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ