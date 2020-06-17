أجواء إيجابية حول سد النهضة.. وزير الري السوداني يشكر مصر وإثيوبيا

في أجواء وصفها بالإيجابية، أعلن الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم التوافق على القضايا الفنية بشأن سد النهضة بنسبة تزيد عن 90%.





وتابع عباس أن أجواء إيجابية سادت اجتماع سد النهضة وتبعث على التفاؤل، وتابع: " نشكر مصر وإثيوبيا لاستجابتهما لمبادرتنا بشأن عودة المفاوضات حول سد النهضة".









وفي وقت سابق، طلب الوفد السوداني لمباحثات سد النهضة الاثيوبي إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.





وقال بيان صحفي اليوم الاربعاء ان المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة تواصلت اليوم وسبقت الجلسة اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية.





وأشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة الاعلام أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، "إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث" حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق و آلية حل النزاعات و عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.



