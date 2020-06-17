النازحون كلفوا بيروت 5 مليارات دولار.. سياسي: الحرب في سوريا أحد أسباب الأزمة اللبنانية |فيديو





وأوضح "عزالدين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أيضا تدخلات لبنانية في وأوضح "عزالدين"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أيضا تدخلات لبنانية في الأزمة السورية ، وبالتالي هذا التداخل فرض الأزمة، كما أن الحدود المفتوحة بين لبنان وسوريا، بالإضافة إلى أن غياب العلاقات بين الدولتين تسبب في الأزمة أيضا.





وأضاف أن لبنان يعد من أكبر الدول التي تستقبل نازحين سوريين، مشيرا إلى أن النزوح السوري كلف لبنان حتى الآن 5 مليارات دولار، مشددا على أن الحرب في سوريا ليست الأزمة الوحيدة التي تسببت في وأضاف أن لبنان يعد من أكبر الدول التي تستقبل نازحين سوريين، مشيرا إلى أن النزوح السوري كلف لبنان حتى الآن 5 مليارات دولار، مشددا على أن الحرب في سوريا ليست الأزمة الوحيدة التي تسببت في الأزمة اللبنانية





وتابع أن النازحين متواجدون في جميع أنحاء لبنان بدون شروط او قيود، وذلك عكس بعض الدول التي تحدد إقامتهم في مخيمات أو معسكرات، موضحا أن تواجد هؤلاء في كل بقاع لبنان كان سببا أساسيا في الأزمة الاقتصادية في البلاد.





وأشار إلى ان تراجع التحويلات اللبنانية من الخارج سبب في الأزمة اللبنانية، وذلك بسبب الإجراءات الأمريكية التي حدثت منذ سنتين، موضحا أن العمالة السورية تعد من أهم الأسباب التي ساعدت في الأزمة اللبنانية، حيث إن العمالة السورية أرخص من اللبنانية.

قال أحمد عزالدين، المحلل السياسي، إن الأزمة في سوريا هي السبب الأساسي للأزمة في لبنان، مضيفا: لاشك أن سوريا لديها قوى سياسية في لبنان تتفاعل معها، وبالتالي سوريا تتدخل في لبنان بالفعل.