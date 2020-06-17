الدوري الألماني.. آينتراخت يفوز 2-1 على شالكة

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت، على نظيره نادي شالكة، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم"البوندسليجا".





يذكر أن نادي بايرن ميونخ قد حسم بطولة الدوري الألماني لصالحه، للمرة الثامنة على التوالي، بعد فوزه على نظيره نادي فيردر بريمن بهدف نظيف.





افتتح اللاعب البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم فريقه.





وفي الشوط الثاني، ضاعف إبراهام النتيجة لآينتراخت في الدقيقة 50، قبل أن يقلص ماكيني الفارق لشالكة في الدقيقة 59، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي آينتراخت للنقطة 41 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد نادي شالكة عند 39 نقطة في المركز التاسع.