AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. آينتراخت يفوز 2-1 على شالكة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:39 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق آينتراخت فرانكفورت، على نظيره نادي شالكة، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم"البوندسليجا".

يذكر أن نادي بايرن ميونخ قد حسم بطولة الدوري الألماني لصالحه، للمرة الثامنة على التوالي، بعد فوزه على نظيره نادي فيردر بريمن بهدف نظيف.

افتتح اللاعب البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت التسجيل في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، ضاعف إبراهام النتيجة لآينتراخت في الدقيقة 50، قبل أن يقلص ماكيني الفارق لشالكة في الدقيقة 59، لكنه لم يمنع فريقه من الخسارة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي آينتراخت للنقطة 41 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد نادي شالكة عند 39 نقطة في المركز التاسع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروسيا موشنجلادباخ يتقدم على آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين.. فيديو

بروسيا مونشجلادباخ يهزم آينتراخت فرانكفورت بثلاثية في الدوري الألماني..فيديو

باير ليفركوزن يفوز على فيردر بريمن 4 - 1 في الدوري الألماني

الدوري الألماني..شالكة يتأخر أمام فيردر بريمن..وهيرتا برلين يتقدم على أوجسبورج..فيديو

الدوري الألماني .. فولفسبورج يخسر أمام آينتراخت في غياب مرموش.. وهوفنهايم يفوز على ماينز

الدوري الألماني.. آينتراخت فرانكفورت يدك شباك فيردر بريمن بثلاثية

ترشيحاتنا

قمة الصين - أفريقيا.. بكين تلغي ديون القارة.. ودولها أول المستفيدين من لقاح كورونا

فضائح عمرو وردة لا تتوقف.. 7 حكايات سوداء في حياة صائد النساء

أستاذ مناعة: الشخص المعرض للشمس لا يصاب بكورونا..فيديو

بشرى سارة..العمال المصريون في ليبيا بخير وتم القبض على المسيئين لهم

الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

عقب فضيحة الصحفية اليونانية.. عمرو وردة يغلق حسابه على إنستجرام

AdvertisementS

فضيحة أخلاقية جديدة لـ عمرو وردة مع صحفية مشهورة ..صور

المسحة الثالثة تكشف تعافي أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا

عقب فضيحة الصحفية اليونانية.. عمرو وردة يغلق حسابه على إنستجرام

نهائي كأس إيطاليا .. التشكيل الرسمي لـ يوفنتوس ونابولي بالقوة الضاربة

الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

لا مفاوضات بين برادلي والأهلي.. عبدالفتاح: أتوقع رئاسة غالي للقلعة الحمراء وإكرامي نائباً

فضائح عمرو وردة لا تتوقف.. 7 حكايات سوداء في حياة صائد النساء

بسبب فيروس كورونا.. طارق يحيى يقترب من منصب المدرب العام في الزمالك

الزمالك يتزعم رفض عودة الدورى.. ترحيب ببند الـ8 سنوات فى اجتماع الاندية

أخبار الرياضة | فايلر يعود للأهلي .. الزمالك يقبل استقالة مدربه .. مرتضى منصور يغيب عن اجتماع الأندية

على رأسها الزمالك .. الأندية توافق على تطبيق بند الـ8 سنوات فى اجتماع الجبلاية

أبو طالب العيسوي في حوار لـ صدى البلد: المنطق يقول إن الأهلي يجب أن يسير على خطي حرس الحدود عام 2012... وهذا ما يحتاجه الإسماعيلي لتحقيق البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقوية المناعة.. شوربة الدجاج لمواجهة فيروس كورونا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ