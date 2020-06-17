لم ينكر.. أحمد موسى: المحكمة كشفت تخابر مرسي مع المخابرات الأمريكية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحكمة كشفت عن وثيقة في إحدى جلسات التخابر مع حماس خلال محاكمة المعزول مرسي قبل وفاته.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة كشفت عن وثيقة تخابر محمد مرسي، وأنه كان عميلا للمخابرات الأمريكية منذ عام 1986".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" لم يستطع أحد من الإخوان إنكار تلك الوثيقة التي كشفتها المحكمة، ومرسي لم يدافع عن نفسه بعد إظهارها".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن عناصر جماعة الإخوان متأكدين أن محمد مرسي كان عميلا وجاسوسا.



