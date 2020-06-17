AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالروب.. توبا بويوكستون تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة جديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:50 م
توبا بويوكستون
توبا بويوكستون
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة التركية توبا بويوكستون جلسة تصوير جديدة خضعت لها وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وقد ظهرت توبا بإطلالة ساحرة وجذابة، هو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبرب التعليقات.

إقرأ ايضا | بالتربون وفستان محتشم .. إطلالة نور اللبنانية من أحدث جلسة تصوير

وظهرت توبا بويوكستون وهي تردي الروب الأسود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

وتركت توبا بويوكستون شعرها منسدلا بقصة قصيرة وانسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت توبا بويوكستون بوضع بعض اللمسات الناعمة، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه، لتبرز من رقة وجمال ملامحها.

ولم تتكلف توبا بويوكستون في ارتداء الأكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

وأليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان موف.. مريم أوزرلي تفاجئ متابعيها بجلسة تصوير جديدة

بإطلالة هادئة.. نادين نجيم تبرز جمالها بصورة سيلفي

بإطلالة غامضة .. مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

بالجلد الأسود.. مريم أوزرلي بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بالتربون وفستان محتشم .. إطلالة نور اللبنانية من أحدث جلسة تصوير

برسالة لمتابعيها.. أسيل عمران تظهر بإطلالة ناعمة على إنستجرام

ترشيحاتنا

مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة

سر انتشار كورونا.. الطبيعة تنتقم من البشر.. والوباء القادم لن يرحم

تصيبك بـ كورونا.. 4 أخطاء احذر من ارتكبها في هذا الوقت

لن أعود.. شوارزنيجر يهجر الجيم بسبب عدم ارتداء الناس لأقنعة الوجه

يسبب 12 مشكلة أخرى.. الآثار السلبية لدواء ديكساميثازون لعلاج كورونا

كاشفة عن محور الخلاف في أزمة السد.. السودان تعلن إحالة ملف النهضة لـ رؤساء الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة