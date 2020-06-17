بالروب.. توبا بويوكستون تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة جديدة





وتركت وهي تردي الروب الأسود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.وتركت توبا

شعرها منسدلا بقصة قصيرة

وانسيابية

على وجهها، وهو ما تناسب مع رقة وجمال إطلالتها.