بالروب.. توبا بويوكستون تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة جديدة

نشرت الفنانة التركية توبا بويوكستون جلسة تصوير جديدة خضعت لها وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وقد ظهرت توبا بإطلالة ساحرة وجذابة، هو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبرب التعليقات.
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وأكملت توبا بويوكستون بوضع بعض اللمسات الناعمة، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه، لتبرز من رقة وجمال ملامحها.
ولم تتكلف توبا بويوكستون في ارتداء الأكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
وأليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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وظهرت توبا بويوكستون وهي تردي الروب الأسود بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.
وتركت توبا بويوكستون شعرها منسدلا بقصة قصيرة وانسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع رقة وجمال إطلالتها.
وتركت توبا بويوكستون شعرها منسدلا بقصة قصيرة وانسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع رقة وجمال إطلالتها.
وأكملت توبا بويوكستون بوضع بعض اللمسات الناعمة، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه، لتبرز من رقة وجمال ملامحها.
ولم تتكلف توبا بويوكستون في ارتداء الأكسسورات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
وأليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..