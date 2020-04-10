توبا بويوكوستن: أجريت دراسات في الجامعات بسبب تناسقي مع انجين اكيوريك

خرجت النجمة التركية توبا بويوكوستن الشهيرة في الوطن العربي بأسم لميس التركية على جمهورها في بث لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من داخل الحجر المنزلي وتحدثت عن عدة امور من اهمها عملها مع انجين اكيوريك .





وقالت توبا بويوكوستن : اريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مسلسل العشق الاسود كان جميلا جدا حتى غالبا هناك جامعة اجريت دراسة عن تناسقنا، حركاتنا وكانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".





يتمحور المسلسل حول شخصيتين تجمع بين محقق اسمه عمر ديمير مع مصممة جواهر من روما اسمها إيلين دينيزر.





إيليف هي فتاة مصممة مجوهرات مشهورة تعود من مكان إقامتها روما إلى موطنها الأصلي إسطنبول للأحتفال مع عائلتها بعيد مولدها ال30 وتتفاجأ بحفلة ضخمة أعدها لها والدها أحمد دينيزر بحضور كافة العائلة والأصدقاء وأهداها شركة العائلة كهدية.





بينما الشخصية الأخرى عن محقق يعمل ضمن مكتب فرع الجرائم ويحصل على إجازة مدتها شهر لإقامة عرسه المنتظر مع خطيبته سيبال أنداش بإسطنبول. ظروف المسلسل تجمع بين الشخصيتين، وتنشأ قصة حب بينهما على الرغم من مواجهتما للصعاب من قبل المافيا.



