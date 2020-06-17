فاجأ المتابعين بصداقتهما.. ابن أصالة يظهر مع عمر أحمد أبو هشيمة





خالد الذهبي - ابن أصالة ، ليتفاجأ المتابعون بالصداقة التي تجمعهما. وظهر في الصورة لاعب كرة القدم عمر أحمد أبو هشيمة ، في أول مرة يظهر فيها مع





من جهة أخرى، حققت أغنية جيتني مكسور للفنانة السورية أصالة نصري 2 مليون و800 ألف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





واحتلت أغنية جيتني مكسور المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.





"جيتني مكسور" أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.

وتواصل اصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد أحدث البوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.



