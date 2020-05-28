في أحدث ظهور.. أبو هشيمة يشعل السوشيال ميديا بصحبة ياسمين صبري

ربنا يحفظكم حبايبي

ربنا يخليكم لبعض .. كل سنه وانتو طيبين

خاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.





مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.



