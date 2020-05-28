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فن

في أحدث ظهور.. أبو هشيمة يشعل السوشيال ميديا بصحبة ياسمين صبري

الخميس 28/مايو/2020 - 09:20 م
احمد ابو هشيمة وياسمين
احمد ابو هشيمة وياسمين صبرى
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مريم عزت
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،  صورة جديدة له بصحبة الفنانة ياسمين صبرى ، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام ". 

علق أحمد أبو هشيمة على الصورة بقلب أحمر. 

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نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

ما شاء الله ربنا يسعدكم

ربنا يحفظكم حبايبي 

ربنا يخليكم لبعض .. كل سنه وانتو طيبين 

خاضت  ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، عصام السقا، سارة الشامي، ومن إخراج مرقس عادل.


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